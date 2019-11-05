В Минфине рассказали о рекордном росте доходов бюджета после повышения НДС

В Министерстве финансов назвали рост доходов бюджета после повышения ставки НДС рекордным. С 2019 года увеличение налога на добавленную стоимость принесёт нашей стране более двух триллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы ведомства о проекте федерального бюджета на следующие три года.

В 2020 году ожидается, что в бюджет поступит 639 миллиардов рублей, в 2021-м — 689 миллиардов рублей, а в 2022-м — ещё 737 миллиардов рублей.

Более того, повышение ставки вызвало рекордный рост доходов уже и в этом году.

Как уже сообщал Лайф, в Минфине рассчитывали, что нововведение принесёт бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей в год, которые пойдут на развитие социнфраструктуры.