В Москве может быть побит столетний температурный рекорд

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Фото © ТАСС / imago images / Jan Huebner

По данным метеорологов, такого тёплого в начале ноября в столице не наблюдалось последние 140 лет.

Погода в Москве пятого ноября имеет все шансы побить более чем столетний температурный рекорд. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, даже несмотря на облачность и дожди, днём воздух прогреется до плюс 13 градусов.

Погода будет облачная, пройдут небольшие дожди. В Москве в течение дня воздух прогреется до плюс 1113 градусов, по области — плюс 914 градусов тепла, — цитирует РИА "Новости" синоптика.

Как сообщал Лайф, коллега Михаила Леуса Евгений Тишковец также предупреждал о вероятности установления температурного рекорда в столице. По его данным, температура превысит климатическую норму на 8−9 градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали об установлении в Москве аномального потепления. Врачи объяснили, чем это может быть опасно.

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