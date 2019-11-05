В районе поиска пропавших в Японском море рыбаков нашли перевёрнутую лодку

Шесть жителей Приморья отправились на рыбалку более недели назад, связь с ними была потеряна.

Спасатели заметили с воздуха перевёрнутую лодку в районе поисков группы пропавших рыбаков в Приморском крае. В региональном главке МЧС России сообщили, что судно ещё не идентифицировано, решается вопрос о его обследовании.

— В 134 км юго-восточнее посёлка Ольга самолётом Бе-200 ЧС обнаружено перевёрнутое неопознанное плавательное средство. Для проверки информации решается вопрос о направлении к данному месту группы спасателей, — уточнили в управлении.

26 октября группа из шести рыбаков вышла на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе Приморья и до сих пор не вернулась. Трое из них — жители села Чугуевка: владелец катера — капитан Евгений Пятишин, его брат Максим Пятишин и Андрей Поддубный. Ещё трое — жители города Арсеньева: Александр Орешников, Дмитрий Тужик и Андрей Ярцев. В поисках пропавших задействованы волонтёры, суда Тихоокеанского флота, гидрографический катер и авиация МЧС России. Спасатели уже обследовали более 12 тысяч квадратных километров акватории Японского моря.