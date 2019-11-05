В "огненной" аварии в ЕАО погибло четыре человека

Четыре человека погибли в аварии на федеральной трассе "Амур" в Еврейской автономной области. Среди жертв — две девочки подросткового возраста, сообщили ИА ЕАОMedia в областной ГИБДД.

По предварительным данным, водитель "тойоты" не справился с управлением из-за гололедицы, выехал на встречку, где столкнулся с другой "тойотой". От удара одна из машин загорелась. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пламя.

Четверо участников ДТП погибли. Ещё одного человека спасли — его вытащили из горящего автомобиля. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.