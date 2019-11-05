В России могут вернуть понятие военной тайны

Речь идёт о сведениях о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также планах мобилизации.

В российское законодательство может вернуться термин "тайна в области обороны", соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в Минобороны РФ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в ведомстве.

По словам инсайдера, под военную тайну подпадут сведения, которые сейчас относятся к государственной тайне: информация о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также планах мобилизации. Лица, допущенные к "тайне в области обороны", получат определённые привилегии, а разглашение информации будет грозить наказанием вплоть до уголовного. Согласно задумке, закон будет касаться только военнослужащих. Ожидается, что работа над проектом закона будет закончена в следующем году.

Ранее сообщалось, что в России предложили повысить в шесть раз штрафы для призывников-уклонистов.