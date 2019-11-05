"Альфа-банк" проводит расследование из-за утечки данных клиентов

По данным СМИ, сведения о 6,5 тысячи держателей кредитных карт выставлены на продажу на специализированном форуме.

"Альфа-банк" проводит внутреннее расследование в связи с утечкой персональных данных клиентов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации, на данный момент известно о незаконном распространении информации о 15 пользователях.

В банке заверили, что попавшая в Сеть база данных не содержит информации, необходимой для доступа к счетам клиентов. Это означает, что опасности хищения средств пользователей нет.

Ранее РБК сообщило, что данные держателей кредитных карт "Альфа-банка" оказались выставлены на продажу 31 октября на одном из специализированных форумов. По данным издания, в базе содержатся данные примерно 6,5 тысячи клиентов.

Ранее полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка. Им оказался житель Волгограда, действующий в Сети под ником Антон 2131 и работающий коллектором.