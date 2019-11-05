Лайф публикует видео пожара, в котором погибло 10 тысяч кроликов

Потребовалось несколько часов, чтобы ликвидировать возгорание. В тушении участвовали 19 человек и четыре автоцистерны.

Лайф публикует видео тушения пожара на ферме в Энгельсском районе в Саратовской области. Там погибло 10 тысяч кроликов. На кадрах с места ЧП видны масштабы пожара. Огонь занял огромную площадь.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавших среди людей нет. Полностью возгорание было ликвидировано в 7:40 по московскому времени.

В тушении участвовали 19 человек и четыре автоцистерны. По какой причине возник пожар, пока не известно. Здание в 1240 квадратных метров выгорело полностью.