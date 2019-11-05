Трамп прокомментировал победу лошади Covfefe, названной в честь его опечатки

Американский президент предложил поискать глубокий смысл в слове, появившемся в его микроблоге.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал победу на скачках лошади Covfefe, названной "в честь" знаменитой опечатки американского лидера в 2017 году. Скакун принёс своему хозяину $1 млн на Кубке заводчиков в Калифорнии.

A horse named “Covfefe” won a Breeder’s Cup event at Santa Anita today. Named after President Trump’s famous mistweet, she has now won six of her first eight races.pic.twitter.com/YhcdPukPqC — Daily Caller (@DailyCaller) 2 ноября 2019 г.

— Замечательно! Но откуда вы знаете, что это была ошибка? Может быть, это нечто с глубоким смыслом! — написал хозяин Белого дома в "Твиттере".

Слово covfefe стало интернет-мемом в 2017 году после загадочного твита Трампа. Опечатка американского президента вызвала множество вопросов у пользователей соцсети, которые принялись гадать о значении слова. Трамп так и не раскрыл, что же он хотел написать.