Трамп прокомментировал победу лошади Covfefe, названной в честь его опечатки

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Американский президент предложил поискать глубокий смысл в слове, появившемся в его микроблоге.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал победу на скачках лошади Covfefe, названной "в честь" знаменитой опечатки американского лидера в 2017 году. Скакун принёс своему хозяину $1 млн на Кубке заводчиков в Калифорнии.

Замечательно! Но откуда вы знаете, что это была ошибка? Может быть, это нечто с глубоким смыслом!написал хозяин Белого дома в "Твиттере".

Слово covfefe стало интернет-мемом в 2017 году после загадочного твита Трампа. Опечатка американского президента вызвала множество вопросов у пользователей соцсети, которые принялись гадать о значении слова. Трамп так и не раскрыл, что же он хотел написать.

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