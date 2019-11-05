Предъявлено обвинение охраннику, который впустил убийцу в детсад в Нарьян-Маре

По словам следователей, сотрудник ЧОПа признал свою вину в случившемся, но лишь частично.

Сотруднику частного охранного предприятия, который отвечал за безопасность в детском садике в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний ребёнок, предъявлено обвинение. Следствие считает его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности несовершеннолетних, повлёкших по неосторожности причинение смерти человеку.

— Предъявлено обвинение сотруднику частного охранного предприятия ООО ОП "Святогоръ" в совершении преступления, предусмотренного пп. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого в убийстве ребёнка и охранника детского сада меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 31 октября 36-летний Денис Поздеев беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и убил ножом одного из спящих малышей. Поздеев был задержан на месте преступления и не стал отрицать своей вины, сказав, что пошёл на убийство ради исполнения заклинания для вечной жизни и богатства. Лайф восстановил хронологию трагедии.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям.