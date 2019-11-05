Убийца малыша в детсаду заявил, что раскаивается

В СКР рассказали о характеристике, которую дали Поздееву: скрытен, молчалив и ни с кем не общается.

36-летний Денис Поздеев, который убил шестилетнего Кирилла в детсаду "Сказка" в Нарьян-Маре, заявил, что раскаивается. Сегодня ему было предъявлено обвинение в расправе над ребёнком.

— В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Уже назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также Поздееву дали характеристику: скрытен, молчалив и ни с кем не общается.

Напомним, 31 октября 36-летний Денис Поздеев беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и убил ножом одного из спящих малышей. Поздеев был задержан на месте преступления и не стал отрицать своей вины, сказав, что пошёл на убийство ради исполнения заклинания для вечной жизни и богатства.