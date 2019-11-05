Россияне назвали самые интересные профессии

Почти треть респондентов сошлась во мнении, что самой привлекательной в этом плане является сфера дизайна.

Почти 72% опрошенных россиян считают свою работу интересной, но всё же признают, что есть профессии интереснее. Об этом свидетельствуют ответы участников исследования сервиса "Работа.ру", которое приводит RT. Первая пятёрка самых интересных профессий выглядит так:

Работа дизайнера — 31,8% респондентов Журналиста — 28,9% Артиста — 23,8% Врача — 22,1% Учёного — 20,4%

Ещё 20,3% участников опроса считают занимательной профессию пилота. Работу финансиста выбрали 9,9% респондентов, ещё 8,8% — полицейского, 5,2% — продавца, 2,6% — курьера и 1,5% — работу официанта.

Ранее эксперты назвали вакансии, на которых обещают заработок до 300 тысяч рублей.