Шесть детей и три женщины убиты при нападении на группу мормонов в Мексике

По данным местных властей, ещё шесть человек, среди которых также есть дети, получили ранения.

В результате нападения неизвестных на группу родственников активиста-мормона Хулиана ЛеБарона, погибло девять человек. Среди жертв — три женщины, шесть детей. Ещё шесть человек получили ранения.

Как сообщает газета Heraldo de Mexico, группа мормонов передвигалась на трёх автомобилях по дороге, ведущей от штата Чиуауа в штат Сонора. По одной из машин был открыт огонь из автоматических винтовок. Женщина и четверо детей погибли на месте. При этом во время обстрела машина загорелась и полностью выгорела. Стрельба также велась и по другим автомобилям, однако они оказались не так сильно повреждены и были угнаны нападавшими.

Позднее прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в районе места преступления тела ещё двух женщин и одного ребёнка. Отсутствие других людей и двух машин породило версию о похищении оставшихся в живых. Однако, по сообщениям родственника жертв Джона ЛеБарона, пропавшие, среди которых шестеро детей, были найдены. Шестеро из них ранены.

Сейчас в штате проводится спецоперация по розыску и поимке преступников, для этого задействована не только полиция, но и армия.

Ранее Лайф публиковал видео с места нападения бандитов.

Напомним, с начала года в Мексике обострилась война наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. В результате войн наркомафии погибло не менее 20 тысяч человек. 16 октября было совершено нападение на военный патруль. Погибло не менее 15 человек, ещё три были ранены.