Названо имя второго убийцы бывшего мэра Киселёвска: Экс-десантник и кикбоксер

39

Мужчина работал в ЧОП "Дружина" вместе с погибшим в ночь нападения на Лаврентьева Маратом Гариповым.

<p>Сергей Шилов. Фото © <a href="https://mash.ru/" target="_blank">Mash</a></p>

Один из обвиняемых по делу об убийстве бывшего мэра города Киселёвска Сергея Лаврентьева арестован до 1 января 2020 года. По данным Mash, речь идёт об обладателе Кубка мира по кикбоксингу Сергее Шилове.

Бывший десантник и спортсмен работал в ЧОП "Дружина" вместе с убитым в ночь нападения на Лаврентьева Маратом Гариповым. Тренер Шилова считает, что он попал под влияние своего коллеги. Именно поэтому, по его мнению, кикбоксер забросил спорт.

Напомним, 59-летний Лаврентьев был убит неизвестными налётчиками возле дома. Перед смертью он успел застрелить одного из нападавших — Марата Гарипова. Лайф опубликовал видео расправы над бывшим мэром и сумел восстановить картину его убийства.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×