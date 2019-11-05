Названо имя второго убийцы бывшего мэра Киселёвска: Экс-десантник и кикбоксер

Мужчина работал в ЧОП "Дружина" вместе с погибшим в ночь нападения на Лаврентьева Маратом Гариповым.

Один из обвиняемых по делу об убийстве бывшего мэра города Киселёвска Сергея Лаврентьева арестован до 1 января 2020 года. По данным Mash, речь идёт об обладателе Кубка мира по кикбоксингу Сергее Шилове.

Бывший десантник и спортсмен работал в ЧОП "Дружина" вместе с убитым в ночь нападения на Лаврентьева Маратом Гариповым. Тренер Шилова считает, что он попал под влияние своего коллеги. Именно поэтому, по его мнению, кикбоксер забросил спорт.

Напомним, 59-летний Лаврентьев был убит неизвестными налётчиками возле дома. Перед смертью он успел застрелить одного из нападавших — Марата Гарипова. Лайф опубликовал видео расправы над бывшим мэром и сумел восстановить картину его убийства.