В уральской больнице объяснили Лайфу видео с "умытой половой тряпкой" пациенткой

Замглавврача уверяет, что это были специальный тазик и специальная ткань для таких случаев.

Руководство горбольницы № 2 города Миасса Челябинской области намерено подать жалобу в прокуратуру на автора скандального видео с "умытой половой тряпкой" пациенткой. Об этом Лайфу рассказал заместитель главврача Сергей Сахаров.

— Сейчас разбираемся, насколько там она (санитарка. — Прим. ред.) позволила лишнего себе. Конечно, кино есть кино... Мы сейчас намерены и в прокуратуру обратиться. Во-первых, она чужого человека показывает, хоть та и тоже не совсем адекватна, но тем не менее она его в раздетом виде показывает, — возмущается врач.

По словам Сахарова, оператор скандального видео поспешно выписалась и не забрала даже больничный лист, хотя она работает. Заместитель главврача считает, что пациентке следовало обратиться к руководству больницы, а не выкладывать кадры в соцсети. При этом он уверен, что санитарка не могла умыть пациентку половой тряпкой.

— Половой тряпкой никто лицо ей не умывал. Умывают, конечно, есть тазик, есть вода, есть материал вот этот тканный, которым надо умыть человека, раз она вся уделалась, как говорится, с ног до головы. Честно говоря, сегодня до обеда только этим и занимаемся, бросили все свои дела. То есть работа в больнице парализована практически, — заявил Сахаров.

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