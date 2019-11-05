МИД рассказал о запрете Эстонии пропустить самолёт с российским вице-премьером

Власти Эстонии запретили самолёту с российским вице-премьером на борту пролететь через их страну. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что инцидент произошёл ещё в октябре.

При этом она не стала раскрывать имя заместителя председателя российского правительства. Об инциденте с самолётом Захарова рассказала на фоне новости о том, что Таллин отказал судну "Академик Примаков" в проходе через свои территориальные воды. По словам дипломата, подобные действия Эстонии вызывают недоумение.

— Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией, — пояснила она в комментарии изданию РИА "Новости".

В феврале этого года в Эстонии заявляли, что Москва якобы должна выплатить Таллину компенсацию за нанесённый ущерб от так называемой советской оккупации.