Школьницу выгнали с чаепития из-за отказа родителей сдать деньги на нужды класса

По предварительным данным, причиной раздора между матерями школьников стало отсутствие отчётности за собранные средства.

Полиция, городское управление образования и руководство средней школы № 183 в Новосибирске разбираются в обстоятельствах инцидента, когда во время совместного чаепития учеников второго класса с мероприятия была выгнана восьмилетняя девочка. Как написала в соцсетях мама ученицы, её дочь подверглась унижению из-за того, что родители отказались сдавать деньги на организацию мероприятия из-за отсутствия отчётности за траты.

— Руководитель организации отказалась предоставлять чеки с информацией, куда уходят родительские деньги, якобы ей негде хранить чеки, — написала мать девочки Ирина, добавив, что её дочери потребовалась помощь психолога после инцидента.

Именно из-за последнего факта женщина обратилась с заявлением в полицию. Однако в то же время обращением в полицию грозятся другие родители класса, которых, по их мнению, оклеветала Ирина. Они утверждают, что ученицу никто не выгонял с праздника, а она могла просто не так понять кого-либо из взрослых на мероприятии.

Руководство самой школы подчёркивает, что мероприятие проводилось по инициативе родителей учеников, а образовательное учреждение к нему, тем более к сбору денег, отношения не имело.

— На данный момент отдел образования Администрации Кировского района проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего. Взята объяснительная с директора, но какие-либо выводы будут сделаны по результатам проверки, — цитирует пресс-секретаря мэра Новосибирска местный портал "Тайга.инфо".

Напомним, ранее Лайф публиковал результаты социологического исследования на тему, сколько учеников сталкиваются с агрессией в школе.