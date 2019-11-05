Российские школьники открыли новый остров в Арктике

По основной версии, он отделился от суши из-за потепления климата — перешеек размыли тающие льды.

Старшеклассники из Чувашии под руководством студента Московского авиационного института открыли новый остров в Арктике. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МАИ.

Новый остров школьники нашли, когда анализировали географические карты и космические снимки акватории Карского моря. Они заметили, что мыс Земляной острова Шмидта лишился связи с сушей. Детальные снимки "Роскосмоса" подтвердили догадки.

— Предположительно, полоса земли, соединяющая две части суши, исчезла из-за глобального потепления. Вероятнее всего, перешеек состоял из мягкой пористой породы — и активное таяние расположившихся рядом ледников его размыло, — пояснил студент МАИ Артём Макаренко.

Отмечается, что площадь нового острова составляет примерно 110 гектаров. Он 1,9 километра в длину и один километр в ширину. После того как остров получит официальное признание гидрографической службы Минобороны России, к нему отправят экспедицию, которая проведёт там топографическую съёмку и подробно опишет его.

Ранее Лайф сообщал, что ущерб России от глобального потепления оценили в 150 миллиардов рублей в год.