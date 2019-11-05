Каждый пятый россиянин пожелал детям или внукам карьеру разведчика

А ещё соотечественники назвали свой любимый фильм о шпионах, и здесь никакой интриги нет.

"Семнадцать мгновений весны" является самым любимым фильмом россиян про разведчиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, проведённого в честь Дня военного разведчика. Он отмечается сегодня.

Согласно результатам исследования, за киноленту Татьяны Лиозновой проголосовали 43% опрошенных. Вторым по популярности стал фильм "Щит и меч", который назвали любимым 5% респондентов. Из зарубежных кинолент в список попали фильмы про агента 007 (2%).

Большинство россиян также признались, что высоко оценивают профессию разведчика с точки зрения уважения к её представителям, заработка и уровня влияния. При этом каждый пятый опрошенный (20%) хотел бы для своих детей и внуков карьеры разведчика. Среди респондентов в возрасте 25–34 лет доля таковых вовсе составляет 77%.

День военного разведчика отмечается в России 5 ноября в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года.

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