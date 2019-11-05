Путину доложили о ходе расследования убийства главы центра "Э" Ингушетии

Песков напомнил, что это резонансное дело находится на контроле у главы СК РФ Бастрыкина.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об убийстве главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Безусловно, президенту докладывалось об этом убийстве. Давать какие-либо оценки следствию по истечении нескольких дней абсолютно неверно, — заявил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ход следствия.

Он напомнил о резонансе дела и о том, что оно находится под контролем председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

— Безусловно, исполнители и, если таковые имеются, заказчики этого убийства должны быть найдены, — подытожил представитель Кремля.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы два человека погибли — руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых.