Пожилой пассажир умер на борту летевшего в Хабаровск самолёта

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Фото © Flickr/markkus63

Пожилой мужчина из города Николаевск-на-Амуре умер на борту самолёта, направлявшегося в Хабаровск. Пенсионера в сопровождении врачей перевозили воздушным транспортом на лечение в краевой кардиоцентр.

Как сообщили Лайфу в Управлении на транспорте МВД России по ДФО, перевозкой занимался Центр медицины катастроф. Остальные подробности случившегося пока не известны. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что переживший инсульт в Турции россиянин умер в самолёте по пути домой.

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