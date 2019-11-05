Пожилой пассажир умер на борту летевшего в Хабаровск самолёта

Пожилой мужчина из города Николаевск-на-Амуре умер на борту самолёта, направлявшегося в Хабаровск. Пенсионера в сопровождении врачей перевозили воздушным транспортом на лечение в краевой кардиоцентр.

Как сообщили Лайфу в Управлении на транспорте МВД России по ДФО, перевозкой занимался Центр медицины катастроф. Остальные подробности случившегося пока не известны. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что переживший инсульт в Турции россиянин умер в самолёте по пути домой.