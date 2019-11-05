Песков заявил, что позиция Путина по газовым переговорам с Киевом не поменялась

Пресс-секретарь главы государства заверил, что предложения, которые были озвучены в Будапеште, всё ещё в силе.

Ранее озвученная позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа не поменялась. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Здесь, с тех пор как президент Путин изложил своё отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось. Поэтому позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена, — отметил он.

Напомним, Путин в Будапеште 30 октября заявил, что РФ готова начать переговоры с Украиной по поводу поставок российского газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны.

Ранее Лайф сообщал, что Путину доложили о ходе расследования убийства главы центра "Э" Ингушетии.