В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия с президентом

А ранее стало известно, что традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдёт в декабре этого года.

Следующая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится уже в 2020 году. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что прошлая прямая линия состоялась 20 июня 2019 года и стала 17-й по счёту. Как сообщал Лайф, она длилась более четырёх часов, за это время глава государства ответил на 81 вопрос. Всего поступило порядка двух миллионов обращений граждан. По ТВ прямую линию с Владимиром Путиным посмотрело более 5,3 миллиона жителей России.

А ранее стало известно, что традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдёт в декабре этого года.

В прошлый раз она состоялась 20 декабря — за 11 дней до Нового года. На мероприятие было аккредитовано рекордное количество журналистов (более 1700 человек).