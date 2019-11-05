В Кремле заявили, что наметок на новую встречу Путина и Трампа пока нет

Переговорам в Чили суждено было не состояться из-за масштабных акций протеста в этой стране.

В Кремле пока не могут сказать, когда и где произойдёт следующая встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Сейчас пока конкретных нет наметок. Потому что нет ясности, где президенты смогут вместе быть на полях одного и того же международного мероприятия, поэтому сейчас ничего не можем сказать, — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, могут ли лидеры России и США встретиться на других саммитах, если саммит в Чили отменили.

Напомним, отмена произошла из-за масштабных акций протеста в Чили. Причиной недовольства граждан стало резкое повышение стоимости проезда в метро. Это вылилось в акции неповиновения на улицах. Власти в итоге приняли требования протестующих.