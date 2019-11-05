В Кремле обеспокоены очередным срывом разведения сил в Донбассе

Меж тем Песков надеется, что, несмотря на трудности, этот процесс всё-таки завершится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об обеспокоенности из-за очередного срыва разведения сил в Донбассе. Однако представитель Кремля всё-таки надеется, что этот процесс будет завершён.

— Любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершён, финализирован, — пояснил Песков.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Москва хочет как можно быстрее провести саммит в "нормандском формате", однако о сроках пока говорить рано.

4 ноября представители ДНР выпустили сигнальную ракету в районе Петровского в знак того, что они готовы отвести силы, но со стороны Киева аналогичных действий не последовало.