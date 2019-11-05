Ходченкову заподозрили в беременности

Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото в безразмерном бирюзовом пиджаке и спровоцировала слухи о своей беременности. Она никак не отреагировала на приписываемое ей интересное положение.

"Светлана беременна?", "Словно живот под платьем!", "Выглядит так, как будто она беременна!", "Животик видно" — пишут подписчики 36-летней звезды в "Инстаграме".

Ранее актриса шокировала фанатов своей смелостью, поделившись снимками топлес из откровенной фотосессии для августовского номера журнала InStyle.