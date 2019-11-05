В Адыгее задержан подозреваемый в убийстве ранее пропавшей школьницы

Девушка вышла из лицея в Майкопе и не вернулась домой. Предполагаемый преступник даёт показания.

В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы, которая в конце мая пропала в Майкопе.

— Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, который под давлением улик стал давать признательные показания, — сообщается на сайте СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Лайф рассказывал, что девочка 24 мая 2019 года около 11 часов 10 минут вышла из майкопского лицея № 34 и не вернулась домой. Было возбуждено дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.

Ранее всю страну потрясло страшное преступление в Саратове. Уже судимый местный житель убил девятилетнюю девочку, когда она проходила утром мимо его гаража.