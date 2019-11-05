Столичную аптеку привлекли к суду за продажу наркоманам лекарств без рецепта

И это не единственное нарушение. Например, в помещении были найдены контрафактные и просроченные препараты. Некоторые лекарства хранились в холодильнике вместе с продуктами питания, что тоже запрещено.

Росздравнадзор направил в суд итоги проверки аптеки на северо-западе Москвы, в которой сильнодействующие препараты продавали без рецепта. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе ведомства.

— Препараты, популярные среди наркозависимых лиц, продавали всем желающим, грубо нарушая существующее законодательство в сфере обращения лекарственных средств, — отметили в Росздравнадзоре.

Кстати, это не единственное нарушение, которое было зафиксировано в конкретной точке по продаже лекарственных средств. Например, в ходе осмотра помещения аптеки были найдены контрафактные и просроченные препараты. Кроме того, не были соблюдены условия хранения лекарств: в холодильниках рядом с медицинскими препаратами хранились продукты питания.

Между тем грубое нарушение лицензионных требований влечёт за собой наложение административного штрафа (от 100 до 200 тысяч рублей) или приостановление деятельности аптеки на срок до трёх месяцев. Оборот контрафактных лекарственных средств влечёт за собой наложение более серьёзного административного штрафа — до 5 млн рублей (или административное приостановление деятельности на тот же срок). Материалы дела направлены в суд.

Ранее стало известно, что россияне стали реже простужаться и, как следствие, ходить в аптеки. Об этом свидетельствуют данные о продажах безрецептурных препаратов.

А в сентябре директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан рассказал, что в России ожидается скачок смертности от онкологических заболеваний. Рост может составить 20–30% от нынешних показателей, если правила закупки лекарств не изменятся.