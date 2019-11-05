Жителя Ямала отдали под суд за взлом аккаунта экс-супруги в соцсети

Он зашёл на страницу бывшей, изменил графу "семейное положение" и поменял пароль её аккаунта.

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пойдёт под суд за взлом страницы бывшей супруги. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что в апреле мужчина, зная пароль бывшей супруги, зашёл на её страницу в социальной сети "ВКонтакте". Он скопировал переписку, изменил графу "семейное положение" и поменял пароль аккаунта. Таким образом, лишил женщину возможности входить в собственный профиль.

Сначала полицейские отказали в возбуждении уголовного дела. Позже в дело вмешалась прокуратура, и против взломщика возбудили дело по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Ранее Лайф сообщал, что WhatsApp использовали для слежки за людьми без их ведома.