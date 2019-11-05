Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

У всемирно известного актёра уже есть два сына — от прошлого и нынешнего браков.

Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом. Второй общий ребёнок с его супругой Алехандрой Сильвой должен появиться на свет весной 2020 года, сообщает испанское издание Hola!.

Отметим, у актёра уже есть 19-летний сын Гомер Джеймс от предыдущего брака с Кэри Лоуэлл. В начале этого года у тогда ещё 69-летнего Гира и его 35-летней жены также родился мальчик.

Несмотря на почтенный возраст, Ричард Гир активно участвует в общественной жизни. Незадолго до празднования юбилея он лично привёз продукты на дрейфующее судно с мигрантами. Правда, этого не оценили власти Италии и предложили ему забрать всех мигрантов в Голливуд.