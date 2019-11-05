Сенатор рассказал, в чём Российская армия опережает другие "на десятилетия"

По словам Клинцевича, РФ может накрыть куполом системы радиоэлектронной борьбы любой объект.

Российские учёные сделали колоссальный рывок в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), благодаря чему сейчас отечественные боевые системы не имеют аналогов в мире. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич.

— Преимущество российских ВС не только перед американцами, но и перед любой армией мира в системах радиоэлектронной борьбы — просто колоссальное, это опережение на десятилетия... Мы не только обеспечиваем безопасность, мы в состоянии накрыть куполом системы РЭБ любой объект, который современными средствами поражения осуществить будет крайне сложно, — объяснил парламентарий в интервью НСН.

Ранее подполковник ВС США Гари Лайк рассказал об уязвимости американцев перед Россией и Китаем. К примеру, военнослужащие США даже во время учений не выключают свои мобильные телефоны, выдавая тем самым своё точное местоположение.

Лайк констатирует, что американские солдаты "забыли основные уроки радиоэлектронной борьбы (РЭБ)" и их вынуждены заново учить азам.