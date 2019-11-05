СМИ: США строят две военные базы у нефтяных месторождений в Сирии

Соединённые Штаты решили построить две военные базы в районе нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
По данным СМИ, США уже перебросили в сирийскую провинцию большое количество строительной техники, около 300 военных, тяжёлое вооружение, боеприпасы и бронетранспортёры.
Меж тем в МИД РФ уже отреагировали на данные Anadolu. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин считает, что попытки Вашингтона незаконно сохранить военное присутствие у нефтяных месторождений неприемлемы.
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