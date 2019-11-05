Во Львове уличный музыкант поплатился за песни на русском языке

Итогом "рейда" националистов против "музыки оккупантов" — так они расценивают русскоязычные композиции — стала разбитая гитара, но всё могло закончиться намного серьёзнее.

Во Львове радикалы устраивают "рейды" против уличных музыкантов, поющих на русском языке. Так, на минувших выходных один из "нарушителей" лишился гитары за русскоязычный репертуар.

Об инциденте рассказала на своей страничке в соцсети Facebook ультраправая военно-спортивная молодёжная организация "Сокол". Правда, ответственность за разбитый музыкальный инструмент активисты брать на себя не стали. По их словам, к уличному исполнителю ещё до их визита применили силу "неизвестные патриоты".

— Радует то, что после нескольких таких рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые исполняются на языке оккупанта. Также с некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы, — говорится в сообщении радикальной организации в соцсетях.

Ранее новый спикер Верховной рады отключил микрофон депутату за выступление на русском. Жертвой русофобии стал представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Олег Волошин. Он заявил, что имеет право выступать на языке своих избирателей. Но продолжить речь ему позволили только тогда, когда он перешёл на украинский.