Санитарку из видео с "умытой половой тряпкой" пациенткой накажут. Но не за грязь

Медработник проводила обтирание женщины как положено, заявил руководитель больницы.

Сотрудницу горбольницы № 2 города Миасса, которая фигурирует на видео с "умытой половой тряпкой" пациенткой, привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом заявил главврач медучреждения Денис Маханьков.

Он уточнил, что к умыванию претензий нет — оно проводилось тканевым материалом одноразового использования и специальным тазиком. Однако нянечка при этом оскорбляла пациентку, за что ей и придётся ответить.

— У пациентки П. имеется ряд хронических заболеваний, в силу которых она не может контролировать своё поведение из-за органического поражения личности... На четвёртые сутки пребывания возникла необходимость в проведении полного туалета, — рассказал главврач агентству Ura.ru.

Ранее заместитель главврача Сергей Сахаров рассказал Лайфу, что руководство больницы рассматривает возможность подать жалобу в прокуратуру на автора ролика. По его словам, из-за этого "кино" работа в больнице оказалась практически парализована.