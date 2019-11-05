Российские учёные придумали новый метод лечения ран и ожогов

Созданные сухие пластины можно использовать на слизистых, а также при поражениях кожи, появившихся в результате сахарного диабета.

Уникальный покровный материал для лечения ран, ожогов и иных повреждений кожных покровов создали российские учёные. Специалисты сразу нескольких столичных институтов объединили усилия для разработки инновационного материала, способного снизить риск возникновения инфекционных осложнений и сократить время выздоровления. Таким образом были придуманы сухие пластины, сообщил ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН Игорь Гольдман.

Как пояснил специалист, пластина представляет из себя биоаналог белка лактоферрина, соединённого с коллагеном. Как доказали специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского, использование коллагена в качестве покровного материала при лечении ожогов ускоряет процесс заживления ран почти на две недели. В то же время лактоферрин обладает бактерицидной активностью и препятствует развитию патогенных микроорганизмов в ране.

— Ожоговые и глубокие раны долго заживают, потому что на этих участках нет сосудов — они долго восстанавливаются. Соответственно, нет и тока крови, по которому иммунные клетки направляются к месту поражения. В первую очередь к ране не доходят нейтрофилы, которые содержат лактоферрин. А благодаря пластине мы этот белок можем доставить к ране снаружи. Особенность предложенного раневого покрытия состоит в том, что биоаналог лактоферрина человека выходит в подмокающую рану постепенно, в течение нескольких часов, — заявил порталу News.ru учёный.

Игорь Гольдман уточнил, что, поскольку пластина является сухой, при соблюдении условий она может храниться на протяжении двух-трёх лет, не теряя активности входящих в её состав лактоферрина и коллагена.

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