В Петербурге 60 сотрудников "Ленты" слегли с инфекцией, под подозрением — курица

Столовую на время закрыли, однако уже найден ряд нарушений: у работников не было медкнижек и не соблюдались сроки хранения продуктов.

60 сотрудников центрального офиса "Ленты" слегли с кишечной инфекцией. Они отравились после посещения корпоративной столовой, сообщили в пресс-службе торговой сети "Фонтанке".

— Мы предполагаем, что источником заболевания является курица, поставляемая в столовую офиса компании ООО "Серволюкс Восток", — пояснили в пресс-службе.

При этом в торговой сети пояснили, что эта продукция поставлялась только в столовую, но не на прилавки "Ленты".

Региональное управление Роспотребнадзора временно приостановило работу столовой. В ведомстве также рассказали о найденных нарушениях: не были соблюдены сроки хранения пищевой продукции, у работников не было медкнижек и т.д.