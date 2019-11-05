Экс-генерал СКР Дрыманов обвинил сотрудников ФСБ в распитии его коньяка

Как он заявил в ходе судебного процесса, следователи выпили его алкогольный напиток во время обысков.

Бывший начальник ГСУ СКР по Москве генерал-майор Александр Дрыманов во время очередного судебного процесса по делу о получении им взяток заявил, что в ходе обысков следователи ФСБ обнаружили и выпили его коньяк. Кроме того, якобы после употребления алкоголя стали рисовать слово "вор" на воротах гаража Дрыманова. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на своего корреспондента в зале заседания Мосгорсуда.

— Следователи ФСБ проводили обыск в подвале моего гаража, в котором хранился коньяк. Поднявшись из подвала, они явно находились в состоянии опьянения, а затем нарисовали красной краской слово "вор" на моих воротах, — заявил Дрыманов во время дачи показаний.

Напомним, Дрыманова задержали 17 июля по делу о коррупции после показаний его подчинённого Дениса Никандрова. Вскоре он был арестован, также ему предъявили обвинение в получении взяток. По предварительным данным, только в одном из эпизодов речь идёт о взятке на сумму почти в десять тысяч евро.