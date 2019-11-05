Скончался генерал-полковник, освещавший конфликт с Грузией

В возрасте 67 лет скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын. В 2008 году именно он от Министерства обороны РФ информировал журналистов о ситуации в Южной Осетии, где тогда разгорелся военный конфликт с Грузией.

— К сожалению, Анатолий Алексеевич скончался сегодня в Москве, — приводит РИА "Новости" слова главы аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

Он сообщил, что похороны Ноговицына, вероятно, состоятся 8 ноября на Федеральном военном мемориальном кладбище. Заняться организацией церемонии готовы Военно-воздушные силы. О причине смерти не сообщается.

Ранее президент Грузии высказалась за диалог с Москвой. А главы МИД России и Грузии встретились впервые с 2008 года.