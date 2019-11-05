Нейропсихолог рассказала о вреде для детей модных "развивающих игр"

Медик предупреждает, что нельзя заставлять малыша читать и писать в два-три года. По её словам, только в редких случаях ребёнок оказывается готов к таким нагрузкам.

Современные мамы и папы пытаются через своих детей воплотить собственные нереализованные амбиции и чуть ли не с пелёнок обучить малышей наукам. Чем чреваты модные развивающие игры, объяснила нейропсихолог международной школы Wunderpark Анастасия Алексеева.

— Каждому возрастному периоду соответствует определённая зона ближайшего развития (ЗБР), в рамках которой ребёнок может развиваться, а именно осваивать конкретный набор навыков, знаний и умений. Это значит, что некоторые занятия в определённом возрасте могут быть не только бессмысленны, но и вредны, — рассказала она порталу "Дни.ру".

По словам нейропсихолога, многим интуитивно понятно, что не стоит изучать высшую математику в первом классе. При этом то, что не надо заставлять читать и писать малыша в два-три года, очевидно не для всех мам и пап. Алексеева объясняет, что в редких случаях ребёнок оказывается готов к школе и к пяти годам, но в большинстве случаев достаточная степень произвольности формируется у детей примерно к семи годам.

Сначала ребёнок действует по подсказкам и повторяет за родителями, после чего функция постепенно становится самостоятельной. Примерно к семи годам малыш уже может сидеть за партой в течение 40 минут, слушать учителя и самостоятельно осваивать чтение и письмо.

Алексеева призывает не форсировать события и не стремиться научить малыша читать и писать как можно раньше. По её словам, модные развивающие игры могут привести к возникновению у ребёнка эмоциональных проблем и к трудностям в освоении школьной программы. Нейропсихолог напомнила, что в дошкольном возрасте главным средством развития ребёнка является игра.

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