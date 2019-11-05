Готовивший теракт в Москве выходец из Киргизии признал вину

В течение месяца он читал литературу, смотрел обучающее видео, искал сообщников.

Выходец из Киргизии 1989 года рождения, который в сентябре этого года приехал в Москву и занимался подготовкой теракта, признал свою вину. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по столице.

— На протяжении месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения противоправных действий, направленных на неопределённый круг лиц, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленник был задержан благодаря совместной работе сотрудников СКР и ФСБ России. Его уже заключили под стражу. Дело возбуждено по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).