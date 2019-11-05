Житель Тюмени в Хэллоуин прокатился по городу с торчащим из багажника "трупом"

Молодой человек заранее готовился к розыгрышу и показывал в соцсетях, как мастерил "тело".

Житель Тюмени в честь Хэллоуина прокатился по городу с торчащим из багажника "трупом" в ночь на 1 ноября. Шутник рассказал в соцсетях, что к нему ночью наведались сотрудники правоохранительных органов.

— Ночью позвонили из полиции и сказали выйти и открыть машину, есть подозрения, что у вас труп в багажнике. Приехал ОМОН с оружием, — написал Сергей во "ВКонтакте".

Сам водитель считает свою затею забавной. На вопросы знакомых он отвечал, что вёз "труп" в церковь, "чтобы воскресить сатану". При этом к розыгрышу он готовился заранее и показывал онлайн, как мастерил "мертвеца" — привязывал кроссовки к джинсам.

В пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области подтвердили, что в отношении молодого человека проводится проверка. В случае установления нарушений с его стороны водитель будет привлечён к ответственности.

Ранее сообщалось, что жительница Владивостока пострадала из-за петарды с надписью "С Хэллоуином".