Прямая трансляция: Кто стал лучшим хоккеистом года?

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Гусев, Василевский или Кучеров? На премии "Герои хоккея" назовут лучшего игрока сезона. Вручение проходит в семи номинациях: "Самый ценный игрок", "Джентльмен года", "Лучший новичок" и других.

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