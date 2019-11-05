Путин назначил посла РФ в Великобритании

Президент РФ Владимир Путин назначил посла России в Великобритании. Им стал Андрей Келин. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Назначить Андрея Калина чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединённом королевстве Великобритании и Северной Ирландии, — говорится в указе Путина.

Ранее Лайф писал, что Александр Яковенко занимал пост посла РФ в Британии с 2011 года, 24 августа закончил свою дипломатическую миссию и вернулся на родину.

В свою очередь Келин был директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.