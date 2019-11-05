К подмосковным спасателям обратился экспериментатор с гайкой на пенисе

Почти час потребовался на то, чтобы разрезать металлическое изделие и "освободить" мужчину.

К специалистам поисково-спасательного отряда № 1 Можайского территориального управления "Мособлпожспас" обратились за помощью врачи хирургического отделения одной из местных больниц. Они сообщили, что к ним пришёл пациент, на пенисе которого застряла металлическая гайка. Снять изделие не удавалось, так как член мужчины распух и посинел, требовалась немедленная операция.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас", ещё по пути в больницу спасатели спланировали свои действия, чтобы как можно скорее помочь пострадавшему. Несмотря на богатый опыт работы, с подобным происшествием спасатели столкнулись впервые.

— Спасатель Ирина Чёрная предложила применить для спиливания гайки её гравировочный аппарат, который они уже однажды применяли в своей профессиональной деятельности. По приезде в больницу спасателям выдали соответствующее медицинское обмундирование и инструменты, пострадавшего ввели в состояние наркоза, под руководством хирурга и медицинского персонала спасатели приступили к работе. В итоге потребовалось более сорока минут, чтобы удалить с тела пострадавшего металлический предмет, — уточнили в пресс-службе "Мособлпожспаса".

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