"Хоть ты тресни". Путин рассказал, без чего русский язык не будет популярным

Если же оно не будет соблюдаться, "хоть ты тресни, хоть два Толстых появись и четыре Пушкина", язык не будет интересен.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что интерес к русскому языку в мире будет расти только при одном условии: при росте благосостояния России. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по русскому языку в Кремле.

— Интерес в целом в мире к русскому языку будет возрастать по мере роста нашего благосостояния в самом широком смысле этого слова, и народного благосостояния, и роста влияния, — отметил российский лидер.

По его мнению, если этого не будет, "хоть ты тресни, хоть два Толстых появись и четыре Пушкина", не будет и интереса к русскому языку.

Также Путин на этом заседании заявил, что "пещерные русофобы" объявили войну русскому языку, а в некоторых странах это становится "вполне официальной государственной политикой".