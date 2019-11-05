На Алтае четыре мальчика отравились жидкостью из найденной у реки бутылки

Двое из пострадавших — родные братья. Они находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

В Алтайском крае четыре мальчика попали в больницу после распития найденной у реки бутылки с неизвестной жидкостью синего цвета. Об этом рассказал на аппаратном совещании министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

— Два ребёнка оказались из одной семьи. Ночью у них открылась рвота. Ближе к утру, видя тяжёлое состояние, мать вызвала скорую помощь. Мальчики госпитализированы в краевой центр охраны материнства и детства, — цитирует главу краевого Минздрава "Алтайская правда".

Пострадавшие братья находятся в отделении реанимации в тяжёлом состоянии. Два их товарища доставлены в Панкрушихинскую ЦРБ. Их состояние стабильное, анализы нормализовались.

А в Петербурге 60 сотрудников "Ленты" слегли с инфекцией, под подозрением — курица.