Путин назвал русский язык мягкой силой

Глава государства отметил, что влияние той или иной страны в современном мире определяется экономикой.

Президент России Владимир Путин призвал избегать сравнения русского языка с оружием и предложил считать язык инструментом мягкой силы.

— Потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной степени, мягкая сила, — сказал он в Кремле на заседании Совета по русскому языку.

Влияние той или иной страны в современном мире определяется не оружием, а "высокоразвитой и энергично развивающейся экономикой", отметил Путин. Президент обратил внимание на всплеск интереса к русскому языку в тех государствах, с которыми Россия выстраивает экономическое и политическое сотрудничество.

Ранее на заседании Путин заявил о том, что "пещерные русофобы" и националисты объявили войну русскому языку. Также Путин рассказал, без чего русский язык не будет популярным: без роста благосостояния России.