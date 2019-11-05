Дайверы нашли 900 бутылок с алкоголем, затонувшим по пути в Россию век назад

Корабль утонул 19 мая 1917 года, в разгар Первой мировой войны. А груз на его борту предназначался ко двору Николая II.

Шведские и исландские дайверы из команд Ocean X и iXplorer подняли со дна Балтики более 900 бутылок редкого французского коньяка и ликёра, которые пролежали под водой более ста лет. Об уникальном "улове" сообщает издание The Local.

Более 600 бутылок редкого коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок бенедиктинского ликёра находились на борту шведского парохода S/S Kyros, который затонул в 1917 году. Плавучее судно шло из Франции в Петроград, а сорокаградусный груз, предположительно, предназначался для двора последнего российского императора Николая II.

Пароход шёл через нейтральную шведскую территорию, однако в районе Аландских островов его остановила немецкая подводная лодка UC-58. Алкоголь считался контрабандным товаром, и это грозило морякам крупными неприятностями. В итоге судно с бутылками было решено затопить, а члены экипажа, целые и невредимые, благополучно вернулись в Швецию.

Дайверы утверждают, что несколько бутылок были переданы французской и российской стороне для оценки и экспертизы, однако, где именно сейчас находятся подводные артефакты и что будет с остальным "уловом", пока не известно.

Ранее на Мальте нашли якорь с корабля апостола Павла. Точнее, дайверы обнаружили его ещё полвека назад, но до сих пор не подозревали, что именно попало к ним в руки.