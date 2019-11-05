Убийцы главы центра "Э" купили машину у полицейского за 2 дня до преступления

По словам продавца, на сделку предполагаемый преступник приехал в медицинской маске.

Участники убийства руководителя Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве приобрели машину для совершения нападения всего за двое суток до самого преступления. Кроме того, как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, бывшим владельцем "мазды" оказался сотрудник полиции.

Купили машину за 250 тысяч рублей. Со слов полицейского, подъехали два человека на тёмном внедорожнике. Один остался в автомобиле, второй вышел. Он был с бородой и в маске на пол-лица. На вопрос продавца он ответил, что простудился.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы два человека погибли — руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин.

Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых. О ходе расследования доложили президенту России Владимиру Путину.