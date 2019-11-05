В Москве пьяный таксист протаранил несколько машин

Водитель предпринял попытку скрыться с места аварии, но сотрудники вневедомственной охраны заблокировали его автомобиль.

В районе Профсоюзной улицы в Москве пьяный таксист устроил массовое ДТП на глазах у бойцов Росгвардии и попытался сбежать. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Водитель такси не справился с управлением, совершил столкновение с несколькими припаркованными у обочины автомобилями, после чего попытался скрыться с места происшествия, — уточнили в управлении.

Однако сотрудники вневедомственной охраны заблокировали автомобиль нарушителя и задержали водителя — 47-летнего жителя Подмосковья. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. Таксист был передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в центре Москвы таксист с ножом напал на пассажира. Лайф публиковал видео происшествия.