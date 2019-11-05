Дорожные карты по интеграции Белоруссии и РФ предоставят президентам к 1 декабря

Переговоры об ускоренном "объединении" экономик двух государств ведутся с весны этого года.

Проекты дорожных карт по углублению интеграции Белоруссии и России правительства двух стран представят президентам к 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

— Мы работаем сейчас над этим, чтобы к 1 декабря проекты дорожных карт представить президентам, — передаёт его слова ТАСС.

При этом он отметил, что 19 ноября состоится заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.

Напомним, переговоры об ускоренной интеграции Белоруссии и России ведутся в активном режиме с весны. Шестого сентября главы правительств РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект программы действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства.

В октябре в Минске назвали препятствия для интеграции Белоруссии и России.